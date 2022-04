Inter in allenamento prepara il derby di Coppa Italia contro il Milan

Inter subito in campo ad Appiano Gentile per preparare l’importante sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

IN ALLENAMENTO – L’Inter dopo la vittoria per 3-1 sul campo dello Spezia, oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile presso il Suning Training Centre in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. La squadra ha corso e si è allenata sotto lo sguardo vigile di mister Simone Inzaghi. Poi partitella di gruppo. Assente Alessandro Bastoni, che ieri nel corso della partita è stato sostituito a otto minuti dalla fine per per un problema fisico che, fortunatamente, non dovrebbe essere niente di grave.