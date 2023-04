Inter, il programma della vigilia di Champions League

Sale l’attesa per Benfica-Inter di domani, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri saranno impegnati oggi con l’allenamento di rifinitura, prima della partenza in direzione Lisbona.

PROGRAMMA DELLA VIGILIA – Un programma intenso quello dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica. Oggi, dalle 11.30, i nerazzurri sono in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura, con Simone Inzaghi che può lavorare con tutti gli uomini a sua disposizione tranne gli infortunati Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. A seguire la squadra partirà in direzione Lisbona dove, alle 19.45 italiane, il tecnico nerazzurro sarà protagonista della conferenza stampa della vigilia.