Inter, il Lione è più avanti ma lancia un segnale: le cose da registrare – CdS

L’Inter ieri a Cesena ha disputato la penultima amichevole del suo precampionato. Nel 2-2 finale c’è molte cose da rivedere ma anche alcune da salvare.

SEGNALE – Il segnale ovviamente inequivocabile, è la tenuta difensiva dell’Inter. E’ vero che ieri in campo, durante i due gol, mancava Milan Skriniar e sappiamo tutti quanto il difensore slovacco faccia tutta la differenza di questo mondi. de Vrij e Bastoni però erano in campo e non sono riusciti ad evitare che l’Inter prendesse due gol andando sotto 2-0. Come scrive il Corriere dello Sport, è vero che il Lione e le altre squadre erano più avanti atleticamente e con la preparazione ma comunque qualcosa c’è da registrare. Il segnale è arrivato ma è pur vero che, la colpa non è solo dei difensori ma anche di una squadra che al momento fatica un po’ a ritrovare i giusti spai e le giuste misure tra i reparti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti