Inter-Hellas Verona, le ultime sulle probabili formazioni della gara – SI

Le probabili formazioni di Inter-Hellas Verona, la sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A Tim, dove i nerazzurri devono ritrovare i tre punti.

FORMAZIONI – L’Inter si prepara alla sfida contro l’Hellas Verona. Gara che è fondamentale vincere, soprattutto per ritrovare i 3 punti che le farebbero agganciare la Juventus dopo la sconfitta col Napoli. Secondo Alfredo Pedullà, Simone Inzaghi si affiderà alla difesa titolare davanti ad Andrè Onana. Confermati dunque Milan Sriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Matteo Darmian vince il ballottaggio con Dumfries, come Federico Dimarco sulla sinistra. A centrocampo spazio ancora per Henrikh Mkhitaryan e Roberto Gagliardini. Hakan Calhanoglu verrà deciso all’ultimo se verrà schierato o meno. Davanti Lautaro Martinez e Edin Dzeko, con Joaquin Correa pronto a entrare.