Inter-Hellas Verona, un giocatore degli ospiti vicino alla cessione

Sabato alle 20.45 andrà in scena Inter-Hellas Verona, gara in cui i nerazzurri devono vincere dato che hanno l’occasione di raggiungere la Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli.

CESSIONE – Il big match della diciottesima giornata è andato, il Napoli ha asfaltato la Juventus (vedi report). L’Inter ora ha uno stimolo in più per battere l’Hellas Verona. Vincendo i nerazzurri raggiungerebbero la Juventus a 37 punti, guardando anche la gara di Lecce tra i salentini e il Milan. Chi sicuramente non sarà della gara è Martin Hongla, centrocampista dei veneti che non rientra tra i convocati. Il centrocampista è infatti tra i giocatori sul mercato del club gialloblù, con Cremonese e Salernitana interessate.