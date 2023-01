Inter-Hellas Verona, Gagliardini ancora dal 1′! Torna un big in mezzo – TS

Per la partita di questa sera contro il Verona, Simone Inzaghi potrebbe schierare un giocatore appena rientrato da un infortunio. A centrocampo probabile la presenza di Gagliardini

RECUPERO IN MEZZO – Per la sfida di questa sera, Simone Inzaghi potrebbe schierare il rientrante Hakan Calhanoglu in mezzo al campo. Il turco sarà supportato da Mkhitaryan e Gagliardini, che appare in vantaggio su Asllani. Davanti ad Onana, la linea di difesa sarà composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni agiranno Dimarco e Darmian. Davanti, nonostante Correa scalpiti, toccherà ancora a Lautaro Martinez e Dzeko.

Inter-Hellas Verona, la probabile formazione dei nerazzurri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.