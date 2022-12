Inter-Gzira United, slitta il calcio d’inizio: definito il nuovo orario

Inter-Gzira United inizierà con alcuni minuti di ritardo, come appena comunicato dal club. La diretta della partita amichevole a Malta sarà esclusivamente su Facebook.

RITARDO – L’amichevole Inter-Gzira United non inizierà alle 18 come da programma, bensì alle 18.15. Lo ha appena annunciato la società, tramite un post sul suo account Twitter ufficiale. La partita, come annunciato nelle ultime ore (vedi articolo) sarà visibile sull’account Facebook del club nerazzurro, previo pagamento. A breve sarà inoltre possibile seguire il live testuale su Inter-News.it, con tutti gli aggiornamenti dal Tony Bezzina Stadium di Paola.

Fischio d'inizio di #InterGzira posticipato alle 18.15.

Il match è in diretta su Facebook 👉 https://t.co/mcteOnk8yE#ForzaInter — Inter (@Inter) December 5, 2022

