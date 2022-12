Inter-Gzira United prima assoluta, ma a Malta no: anche precedenti ufficiali!

Inter-Gzira United sarà la prima amichevole della mini tournée a Malta dei nerazzurri (vedi convocati). Tra le due squadra sarà una prima volta assoluta. Contro squadre maltesi, la Beneamata però ha anche giocato delle gare ufficiali

PRECEDENTI − Alle 18 sarà la volta di Inter-Gzira United (dove vederla). I nerazzurri, arrivati ieri a Malta, si preparano alla prima delle due amichevoli che disputeranno proprio sull’isola (la seconda contro il Salisburgo). Quella contro lo Gzira sarà la prima volta in assoluto ma i precedenti contro squadre maltesi ci sono, eccome. Addirittura si parla di partite ufficiali. Per l’Inter sarà la quarta trasferta in quel di Malta e la sesta gara contro una squadra locale. La prima volta il 27 settembre 1972 quando l’allora squadra di Invernizzi batté 1-0 il Valletta FC in Coppa Uefa dopo aver trionfato a San Siro 6-1. Nella stagione 1978/79, un’Inter guidata da Bersellini ritornò a Malta per sfidare il Floriana FC. Match finito con la vittoria dei nerazzurri 3-1 dopo il roboante successo dell’andata a Milano per 5-0. La competizione era l’ormai defunta Coppa delle Coppe. L’ultimo precedente non ufficiale invece risale al 3 settembre 2002 quando l’Inter allenata da Cuper arrivò sull’isola per inaugurare la tribuna del Nuovo Millennio al National stadium. In questo caso battuto l’undici migliore del Malta per 2-0.