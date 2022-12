Inter-Gzira United, maltesi dalla rosa multietnica: spicca un brasiliano!

Sarà Inter-Gzira United la prima amichevole stagionale di dicembre dei nerazzurri. Mercoledì ci sarà il più quotato Salisburgo. Intanto, oggi a Malta prima sgambata contro la squadra locale. Rosa multietnica dove spicca un centravanti verde-oro

FOCUS MALTESE − Inter-Gzira United inaugurerà la prima delle cinque amichevoli di dicembre che la squadra di Simone Inzaghi affronterà in vista del ritorno ufficiale in campionato. A Malta, l’avversaria sarà proprio la squadra locale dello Gzira. Squadra allenata da Darren Abdilla, tecnico maltese, che si trova terza nella Premier League di Malta alla pari col Birkirkara e a meno nove dal primo posto occupato dall’Hamrun Spartans. Sarà una prima volta assoluta tra le due squadre, anche se i precedenti fra l’Inter e le squadre maltesi non mancano (vedi articolo). Simone Inzaghi sperimenterà qualcosa (vedi probabile) contro una formazione decisamente multietnica con cinque nazionali rappresentate: Malta, Croazia, Brasile, Colombia e Uruguay. Domina ovviamente la nazionalità di casa ma al secondo posto c’è proprio quella carioca con ben cinque elementi. Spicca in particolare un nome: Jefferson Mateus de Assis Estácio, meglio conosciuto come Jefferson. L’attaccante, classe 1994, è il capocannoniere della sua squadra con nove gol in 12 partite. Si tratta di un giocatore giramondo con un passato tra Brasile, Emirati Arabi e Malta. L’Inter lo dovrà attenzionare perché potrebbe creare qualche grattacapo.