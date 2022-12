Inter-Gzira United, Inzaghi e il mix di giovani e big: la probabile formazione

L’Inter alle ore 18 affronterà lo Gzira United Football Club, squadra locale maltese. La partita sarà utile per riprendere la forma e lavorare in vista della sfida con il Napoli. Inzaghi farà affidamento a un mix di giovani e big: questa la probabile formazione.

MIX IN FORMAZIONE – Alle ore 18 l’Inter dovrà sfidare in un’amichevole lo Gzira United Football Club, squadra locale di Malta (vedi articolo). Questa non sarà l’unica partita della settimana, in quanto già mercoledì la squadra nerazzurra tornerà in campo per affrontare il Red Bull Salisburgo. Quest’oggi Simone Inzaghi farà affidamento a un mix di giovani e big per superare il test, utile per la preparazione della partita contro il Napoli del 4 gennaio. L’allenatore piacentino partirà con il classico 3-5-2, in cui ci saranno però interpreti diversi. Chance in vista per Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, che vogliono mettersi in mostra in questo mese per conquistare maggiore spazio. In attacco ancora in dubbio il partner di Edin Dzeko: Henrikh Mkhitaryan insidia la possibilità di iniziare dal primo minuto del giovane Valentin Carboni. Pronti ad entrare a partita in corso gli altri convocati della Primavera (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Gzira United: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Carboni, Dzeko.