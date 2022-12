Inter-Gzira United, l’amichevole in diretta streaming a pagamento: le informazioni

Inter-Gzira United si giocherà alle ore 18 come prima di cinque amichevoli (vedi articolo). La società comunica che la diretta streaming, annunciata ieri, sarà a pagamento.

IN VENDITA – Seguire l’amichevole di oggi Inter-Gzira United, in programma alle ore 18 al Tony Bezzina Stadium di Paola a Malta, non sarà gratis. La società ha definito che per vedere in diretta streaming la partita amichevole ci sarà da pagare 2.29€ dal modulo sulla propria pagina ufficiale Facebook, disponibile a questo indirizzo. Per farlo bisogna inserire un metodo di pagamento ed effettuare l’acquisto tramite la piattaforma (disponibile solo per chi è in Italia). La stessa modalità sarà fatta per la partita col Red Bull Salisburgo di mercoledì (sempre alle 18), stavolta al prezzo di 3.49€. Da ricordare che su Inter-News.it troverete il LIVE testuale a partire dalle 17.30, con tutti gli aggiornamenti in diretta sull’amichevole Inter-Gzira United.