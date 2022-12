Inter-Gzira United, chi in attacco per Inzaghi? Chance per i Primavera

Nel pomeriggio l’Inter tornerà a giocare una partita dopo tre settimane: in programma c’è la sfida amichevole contro una squadra locale di Malta, lo Gzira United. Chi sceglierà in attacco Inzaghi? Queste le possibili soluzioni.

PRIMAVERA – Tra i 27 convocati di Simone Inzaghi per il ritiro di Malta figurano 11 giocatori della Primavera (vedi lista). I giovani saranno una parte importante di questo training camp, in cui l’obiettivo è recuperare la forma in vista dello scontro con il Napoli del 4 gennaio. Nel pomeriggio, alle 18, l’Inter scenderà in campo dopo poco più di tre settimane dalla vittoria contro l’Atalanta di Bergamo: l’avversario sarà lo Gzira United, squadra locale di Malta (vedi articolo). Inzaghi ha a che fare con scelte obbligate per quanto riguarda gli undici che partiranno dal primo minuto. Edin Dzeko è certo della titolarità (vedi articolo), sul suo partner d’attacco ci sono ancora dubbi. Molto probabile sarà l’utilizzo di alcuni giocatori della Primavera, tra cui Valentin Carboni, Nikola Iliev e Dennis Curatolo. I tre sono una sicurezza tra i giovani, oggi avranno la possibilità di misurarsi anche con la squadra maggiore. Fra i tanti Primavera a disposizione di Inzaghi per Inter-Gzira United in attacco c’è anche Jan Zuberek, classe 2004.