Inter, grande festa ma che fatica! Inzaghi ha tanto da lavorare – CdS

A Lukaku bastano novanta secondi per trovare il gol con l’Inter, ma la squadra di Inzaghi vince solo nel recupero. Di seguito l’analisi della partita secondo il Corriere dello Sport.

DA LAVORARA – Denzel Dumfries salva la faccia all’Inter di Inzaghi subito alla prima giornata, permettendo alla squadra a non dover rincorrere subito il Milan. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha proseguito il trend di un precmpionato non scintillante, con troppe reti subite e occasioni concesse (e altre, invece, non concretizzate). Il lavoro da fare è ancora molto. Il Lecce, tenuto a galla dalle parate di Falcone, trova la rete del pareggio con Ceesay e poi sfiora anche la vittoria con Strefezza. Secondo il Corriere dello Sport, forse complice Brozovic recuperato all’ultimo, che non ha garantito la consueta regia, ma sta di fatto che l’Inter mantiene tanto il possesso palla (70%) e crea tante occasioni (19 tiri), ma non è sembrata lucida.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti