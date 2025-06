Inter, giorno 4 a Los Angeles: si rivedono anche gli italiani! Pochi giorni di riposo

Quarto giorno di preparazione per l’Inter a Los Angeles, dove la squadra di Cristian Chivu sta intensificando il lavoro in vista dell’esordio al Mondiale per Club. Il debutto ufficiale è fissato per il 18 giugno alle ore 3:00 italiane, quando i nerazzurri affronteranno il Monterrey in semifinale, primo e delicato appuntamento dell’avventura americana.

ANCHE GLI ITALIANI – L’Inter si prepara verso il quarto giorno di lavoro a Los Angeles, con il gruppo sempre più al completo a disposizione di mister Cristian Chivu, che nella giornata di ieri ha accolto gran parte dei nazionali compreso Lautaro Martinez. Dopo alcune giornate di allenamenti a ranghi ridotti, oggi si prevede il ritorno in campo anche dei quattro nazionali azzurri: Federico Dimarco, Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. I quattro hanno usufruito di due giorni di meritato riposo dopo il lungo percorso con l’Italia, culminato con la finale di Monaco. Di fatto, dal termine della stagione con l’Inter fino alla fine degli impegni in Nazionale, non si erano mai realmente fermati. La scelta è stata quella di aggregarsi comunque alla squadra negli Stati Uniti, prendendosi però una breve pausa prima di rimettersi a disposizione del nuovo allenatore.

Inter, allenamento al completo a Los Angeles!

RIECCOLI – Questa mattina, non appena il sole sorgerà su Los Angeles, è previsto il primo allenamento ufficiale per loro nella cornice del centro sportivo dell’UCLA. Una sessione importante per cominciare a mettere benzina nelle gambe e ritrovare sintonia con il gruppo, anche se lo staff monitorerà con attenzione i carichi per evitare sovraccarichi muscolari. Nel frattempo, la rosa nerazzurra è in via di completamento: sono attesi in queste ore anche gli ultimi elementi mancanti, completando così l’organico a disposizione di Chivu. Il clima all’interno del gruppo è sereno, con grande curiosità attorno ai metodi del nuovo tecnico e una crescente voglia di farsi trovare pronti all’appuntamento con il trofeo internazionale.