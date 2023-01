Inter, già archiviato il Napoli: squadra in campo verso il Monza! Un assente

L’Inter dopo la grande vittoria contro il Napoli capolista di Spalletti è tornata subito in campo per preparare la prossima sfida di campionato, ovvero quella contro il Monza valevole per la diciassettesima giornata di Serie A in programma all’U-Power Stadium sabato 7 gennaio alle 20.45. Tutti al lavoro, tranne uno

RITORNO IN CAMPO – L’Inter di Simone Inzaghi non si ferma dopo la vittoria contro il Napoli capolista che riapre la corsa scudetto. La squadra nerazzurra, che ieri ha portato a casa i 3 punti nel segno di Edin Dzeko, è tornata subito in campo per dare inizio ai lavori in vista della prossima sfida di campionato, ovvero la trasferta contro il Monza in programma sabato 7 gennaio alle ore 20.45 e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Il gruppo nerazzurro si è ritrovato ad Appiano Gentile, dove sono tutti a disposizione di Inzaghi eccetto ovviamente l’infortunato Marcelo Brozovic.