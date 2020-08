Inter-Getafe 2-0, il tabellino della partita degli ottavi di Europa League

Inter-Getafe è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0. Questo il tabellino della partita valida per gli ottavi di finale di UEFA Europa League 2019-2020.

SI VA AVANTI! – Un gol per tempo e l’Inter regola il rognosissimo Getafe, accedendo ai quarti di Europa League. Dopo due spaventi iniziali è Romelu Lukaku a sbloccare il match di Gelsenkirchen su grande lancio di Alessandro Bastoni, ma l’1-0 come noto non può bastare. Infatti gli spagnoli ottengono un rigore a un quarto d’ora dal termine, per tocco di mano di Diego Godin rilevato dal VAR, ma il subentrato Jorge Molina lo tira a lato. Così è un altro cambio, Christian Eriksen, a chiudere i giochi all’83’: lunedì alle 21 sfida a Bayer Leverkusen o Rangers. Questo il tabellino di Inter-Getafe.

INTER-GETAFE 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (84′ Biraghi), Barella, Brozovic (82′ Eriksen), Gagliardini, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez (70′ Sanchez).

In panchina: Padelli, Moses, Sensi, Ranocchia, Borja Valero, Esposito, Agoumé, Skriniar, Candreva.

Allenatore: Antonio Conte

Getafe (4-4-1-1): David Soria; D. Suarez, Djené, Etxeita, Olivera (88′ Portillo), Nyom (69′ Jason), Arambarri (88′ Hugo Duro), Timor, Cucurella; Maksimovic (56′ Angel Rodriguez); Jaime Mata (69′ Jorge Molina).

In panchina: Chichizola, Jean Paul, Cabaco, Chema, Diedhiou, Fajr.

Allenatore: José Bordalas

Arbitro: Anthony Taylor della federazione inglese (Beswick – Nunn; Kavanagh; VAR Attwell; A. VAR Tierney)

Gol: 33′ R. Lukaku, 83′ Eriksen

Ammonito: D. Suarez (G)

Recupero: 1′ PT, 6′ ST

Note: al 76′ Jorge Molina (G) ha calciato fuori un rigore