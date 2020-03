Inter-Getafe, nerazzurri al lavoro agli ordini di Antonio Conte

Inter-Getafe è in programma giovedì alle ore 21:00. La squadra nerazzurra, agli ordini di Antonio Conte, è al lavoro per preparare la sfida valevole per gli ottavi di Europa League.

AL LAVORO – Inter-Getafe è alle porte e la squadra nerazzurra, agli ordini di Antonio Conte, lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida. Ecco il report dell’allenamento odierno: “Prosegue il lavoro della squadra al Centro Sportivo Suning. I nerazzurri nel pomeriggio di oggi dopo il riscaldamento hanno svolto torello ed esercitazioni tecnico-tattiche”.

Fonte: inter.it