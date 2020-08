Inter-Getafe: le formazioni ufficiali! Conte ci riprova come a Bergamo

Inter-Getafe tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita degli ottavi di finale di UEFA Europa League in sfida unica. Si gioca in Germania – presso la “Veltins-Arena” di Gelsenkirchen – a partire dalle ore 21.00. Conte conferma in blocco la formazione di Bergamo. C’è di nuovo D’Ambrosio a destra anziché Candreva. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Getafe

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 11 Moses, 12 Sensi, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE GETAFE

GETAFE (4-5-1): 13 David Soria; 22 Damian Suarez, 2 Djené (C), 16 Etxeita, 17 Olivera; 12 Nyom, 20 Maksimovic, 18 Arambarri, 24 Timor, 15 Cucurella; 7 Jaime Mata.

A disposizione: 1 Chichizola, 30 Jean Paul; 4 Cabaco, 6 Chema; 21 Fajr; 8 Portillo, 9 Angel Rodriguez, 11 Ndiaye, 19 Jorge Molina, 23 Jason, 26 Hugo Duro.

Allenatore: J. Bordalas

