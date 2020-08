Inter-Getafe, Europa League: lâ€™arbitro designato per la partita

Inter-Getafe, Europa League: l’arbitro designato per la partita

Inter-Getafe si giocherà mercoledì alle ore 21 all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, in Germania. Per la partita, valida come gara secca degli ottavi di finale di Europa League 2019-2020, l’UEFA ha appena ufficializzato la designazione: l’arbitro del match sarà Anthony Taylor della federazione inglese. A marzo ci sarebbe dovuto essere lo sloveno Vincic.



INTER-GETAFE mercoledì 5 agosto ore 21.00 (ottavi Europa League)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Assistenti: Gary Beswick – Adam Nunn

Quarto ufficiale: Chris Kavanagh

VAR: Stuart Attwell

Assistente VAR: Paul Tierney