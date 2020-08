Inter-Getafe, diffidati e squalificati per la partita di Europa League

Condividi questo articolo

Inter-Getafe si giocherà alle ore 21, presso l’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, per gli ottavi di finale di Europa League. Ecco la situazione disciplinare per la partita in gara secca di questa sera in Germania, senza squalificati ma con quattro diffidati a testa fra cui Conte nei nerazzurri. Qui l’elenco completo per le sfide di oggi e domani, chi passa vede i cartellini azzerati per i quarti.



INTER-GETAFE mercoledì 5 agosto ore 21 (ottavi di finale Europa League, gara secca)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Antonio Candreva, Antonio Conte (allenatore), Diego Godin

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Getafe: Fayçal Fajr, Jaime Mata, Allan Nyom, Angel Rodriguez

Squalificati Getafe: nessuno