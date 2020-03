Inter-Getafe, è arrivata la decisione dell’UEFA. Con un possibile cambio

Inter-Getafe è da ieri in dubbio, e oggi lo è diventata ulteriormente per il blocco dei voli fra Italia e Spagna. Il sito del quotidiano AS fa sapere che l’UEFA ha preso una decisione sulla partita di andata degli ottavi di Europa League, anche se domani non si esclude un ulteriore cambio.

SCELTA FATTA – “Inter-Getafe di giovedì si giocherà. L’UEFA ha comunicato quest’oggi al club spagnolo che la partita si disputerà, come previsto, a porte chiuse dopo le restrizioni imposte in Lombardia. Il Governo spagnolo ha stabilito il blocco dei voli da e per l’Italia, ma il Getafe riceverà un permesso dal Ministero dello sviluppo per tornare a Madrid subito dopo la partita di San Siro. Rimanere bloccato a Milano era ciò che preoccupava maggiormente il Getafe, con la garanzia di poter rientrare in Spagna come unica esigenza”.

TRASFERTA MINIMA – “Per Inter-Getafe cambiano i piani abituali degli azulones. L’allenamento di domani, alla vigilia, sarà al Coliseum Alfonso Pérez a porte chiuse, di pomeriggio. Alle 17 l’allenatore José Bordalas e il difensore Damian Suarez saranno i protagonisti della conferenza stampa. Sono già state annullate le interviste previste per la giornata di oggi, così come LaLiga ha annullato tutte le conferenze prima e dopo le due partite (di campionato, ndr). La spedizione spagnola si limiterà a diciotto convocati, il corpo tecnico e una minima delegazione. Mercoledì, però, tutto può cambiare”.

Fonte: AS.com – J. A. de la Rosa