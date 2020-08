Inter-Getafe, Conte ha scelto su Lautaro Martinez, Eriksen e Sanchez – Rai

Condividi questo articolo

Inter-Getafe sarà in programma oggi alle ore 21. Per la partita, valida come ottavo di finale in gara secca a Gelsenkirchen, Conte avrebbe già risolto il ballottaggio fra Lautaro Martinez e Sanchez oltre all’eventuale impiego di Eriksen. Queste le ultime secondo Thomas Villa per “TG Sport” di Rai Sport +.



IN COPPA – Per Inter-Getafe di Europa League i nerazzurri proveranno a superare quanto avvenuto sabato notte, con lo sfogo di Antonio Conte. Il tecnico l’ha messo da parte lunedì pomeriggio, col comunicato nel quale ha ribadito il suo impegno triennale con l’Inter, ora c’è da pensare al campo. Secondo Rai Sport la coppia d’attacco contro il Getafe sarà formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, favorito su Alexis Sanchez. Ancora panchina per Christian Eriksen, pronto a entrare nel secondo tempo di Inter-Getafe e con un minutaggio superiore rispetto a quattro giorni fa contro l’Atalanta.