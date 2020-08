Inter-Getafe: Conte recupera un giocatore, nuova pedina per l’Europa – Sky

Inter-Getafe di mercoledì sera vedrà il ritorno in panchina di Stefano Sensi, a lungo assente per infortunio. Possibile “nuovo acquisto” per la campagna europea di questo agosto. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

UN RITORNO – Barzaghi parla della recente frattura tra Conte e l’ambiente nerazzurro, ma poi si concentra sulla sfida contro il Getafe di mercoledì sera: «Si cerca di capire se si può ricomporre e non è semplice immaginarlo in questo momento. Nell’allenamento di oggi Stefano Sensi è tornato in gruppo ed è un recupero importante. Non lo immaginiamo in campo dall’inizio contro il Getafe, ma se l’Inter dovesse andare avanti potrebbe dire la sua».