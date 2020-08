Inter-Getafe, Conte conferma la squadra anti Atalanta? Eriksen fuori – Sky

Inter-Getafe è la sfida in programma stasera alle ore 21.00 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Barzaghi in diretta su “Sky Sport 24”, Conte dovrebbe confermare la formazione scesa in campo a Bergamo contro l’Atalanta. Quindi si profila una nuova panchina per Eriksen

BOCCIATURA – Inter-Getafe è la sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. Secondo Matteo Barzaghi, Antonio Conte non si affiderà a Christian Eriksen: «Sarà una partita sicuramente interessante e molto combattuta perché il Getafe promette battaglia. Per quanto riguarda l’Inter non ci aspettiamo novità, dovrebbe essere la stessa formazione che ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta. Dovrebbe essere dunque un 3-5-2 con Godin che porterà la sua esperienza in Liga, con de Vrij e Bastoni; D’Ambrosio a destra marcherà Cucurella, forse il giocatore più temuto del Getafe e a simistra agirà Young. In mezzo Brozovic e Gagliardini con Barella. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez».