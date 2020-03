Inter-Getafe, conferenza spagnoli annullata! Torres ribadisce la sua scelta

Ulteriori conferme sul fatto che la posizione del presidente degli Azulones, Angel Torres, in merito al non viaggiare a Milano per Inter-Getafe non sarebbe cambiata

In uscita dallo stadio Coliseum, Angel Torres, presidente del Getafe, ha ribadito ai giornalisti di non volare Milano per disputare Inter-Getafe di Europa League: «Vi garantisco che il Getafe non andrà in Italia». Secondo quanto riportato da José David Palacio, giornalista di Cadena Ser, è stata annullata la conferenza prepartita programmata per oggi. Alle 17 non si presenteranno il tecnico José Bordalas e Damian Suarez, ma lo stesso Torres.