Inter-Getafe, Bordalas definisce i giocatori convocati per la Germania

Condividi questo articolo

Per Inter-Getafe è appena iniziata la vigilia: si giocherà mercoledì alle ore 21. Bordalas, allenatore della formazione spagnola, ha deciso che i convocati includono tutta la rosa per la trasferta in Germania. La partita, gara secca degli ottavi di Europa League, è in programma all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

I CONVOCATI – Per Inter-Getafe l’allenatore degli spagnoli, José Bordalas, ha deciso di far partire tutta la squadra. Non ci sono più Deyverson, Peter Etebo e Kenedy, che hanno lasciato gli azulones nelle ultime settimane, per il resto tutti a disposizione per l’ottavo di finale di Europa League. Si attende la lista UEFA aggiornata (è appena scaduta la deadline), ma sui giocatori a disposizione i dubbi sono ormai pari allo zero. La partita fra Inter e Getafe si giocherà in gara secca: in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori.