Inter-Getafe, ballottaggio Sanchez-Lautaro Martinez. Torna Sensi? – SM

Inter-Getafe si avvicina. La squadra di Conte vuole proseguire il cammino in Europa League. Il tecnico non ha ancora sciolto i dubbi di formazione. Si rivede Sensi, che è tornato ad allenarsi con i compagni. In attacco ballottaggio fra Sanchez e Lautaro Martinez

RITORNO – Inter-Getafe è alle porte. La squadra di Antonio Conte vuole proseguire il cammino in Europa League. Il tecnico vara il solito 3-5-2: Handanovic tra i pali, in difesa De Vrij e Bastoni titolari, con Skriniar e Godin in ballottaggio per completare la difesa. A centrocampo torna disponibile Sensi, che si è allenato con la squadra. Difficile l’impiego dal 1′: pronti infatti Brozovic, Gagliardini e Barella, con Candreva e Young sugli esterni. Dubbi in attacco: a fianco di Lukaku, sicuro titolare, si giocano il posto Sanchez e Lautaro Martinez.