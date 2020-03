Inter-Getafe andata e ritorno a porte chiuse: a Milano solo 12 ore – GdS

Condividi questo articolo

Inter-Getafe si giocherà, ma a porte chiuse, così come il match di ritorno. Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, il club spagnolo per il match di andata in programma giovedì alle 21:00, resterà a Milano più o meno 12 ore: ecco i permessi concessi dall’UEFA.

BLITZ DI 12 ORE – Inter-Getafe andrà in scena il prossimo giovedì sera alle 21:00 in un San Siro a porte chiuse. In via eccezionale, l’UEFA ha concesso al club spagnolo di viaggiare lo stesso giorno della partita dalla confederazione europea abitualmente, per evitare di scontrarsi con eventuali contrattempi incontrollabili e ingestibili. Per questo motivo domani il Getafe si allenerà nel suo centro sportivo, e verso l’ora di pranzo il tecnico Jose Bordalas e il difensore Damian Suarez parteciperanno alla conferenza stampa al Coliseum Alfonso Perez e non a San Siro. In pratica il Getafe resterà a Milano per circa 12 ore, un vero e proprio blitz MADRID-MILANO-MADRID: “la Uefa evidentemente pur di avanzare con i propri tornei stanno cercando di adattarsi alla situazione di assoluta anormalità generata dal propagarsi del coronavirus”.