Inter-Genoa, Vieira perde un attaccante! Rischia il forfait

Il Genoa, prossimo avversario dell’Inter, ha giocato e vinto nel posticipo contro il Venezia. Un giocatore è uscito per infortunio, si tratta di un attaccante che ha accusato un problema al flessore, e difficilmente Vieira l’avrà a disposizione per il match di San Siro.

LE SUE CONDIZIONI – Brutte notizie per Patrick Vieira in vista della sfida contro l’Inter. Il Genoa, reduce dalla vittoria nel posticipo contro il Venezia, rischia di dover fare a meno di Vitinha, uscito anzitempo a causa di un problema muscolare. L’attaccante portoghese ha accusato un fastidio al flessore e difficilmente sarà a disposizione per il match di San Siro in programma sabato 22 febbraio alle 20:45. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il classe 2000 verrà sottoposto a esami strumentali nei prossimi giorni per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Per lui si tratta del terzo problema muscolare della stagione, un campanello d’allarme per lo staff medico rossoblù, che valuterà con attenzione come gestire la sua condizione fisica.

L’assenza di Vitinha e i sostituti di Vieira

IN ATTACCO – L’assenza di Vitinha rappresenterebbe un problema per Vieira, che dovrà ridisegnare l’attacco contro l’Inter. L’allenatore si affiderà certamente ad Andrea Pinamonti come riferimento centrale, affiancato da Messias o Ekuban, ma attenzione anche al recupero di Malinovskyi, per garantire qualità e imprevedibilità magari a partita in corso.