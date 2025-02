Inter-Genoa, verso 3 cambi in formazione: la scelta su Calhanoglu!

Si va verso Inter-Genoa, partita in programma questa sera alle 20.45. Rispetto alla partita di Torino con la Juventus ci saranno tre cambi. La decisione su Hakan Calhanoglu.

LE ULTIME – I cambi di formazione in Inter-Genoa, rispetto alla sconfitta di domenica scorsa contro la Juventus, saranno tre. Simone Inzaghi sembra infatti essere decisivo. Calhanoglu, non brillantissimo da quando è rientrato dall’infortunio, non dovrebbe partire dal primo minuto. Kristjan Asllani, in virtù della rifinitura di questa mattina, sarà il prescelto per giocare davanti la difesa. Non gioca una partita da titolare dal 29 gennaio, ossia dal 3-0 rifilato dall’Inter al Monaco nell’ultima partita in Champions League. Ma quello di Asllani non sarà l’unico switch della partita. Infatti, in porta ci sarà l’esodio in campionato di Josep Martinez. Lo spagnolo nelle prossime partite giocherà al posto dell’infortunato Yann Sommer. A proposito dello svizzero, dopo l’operazione di ieri, ha anche parlato sui social.

Inter-Genoa, la probabile formazione con tre cambi rispetto a Torino

PROBABILE – Quindi rispetto allo 0-1 di Torino, Inzaghi cambierà per Inter-Genoa. Oltre a Martinez e Asllani, l’altra novità sarà Joaquin Correa. Il Tucu rientra dal primo minuto. L’ultima volta è stata a Verona, quando mise a referto un gol e due assist. L’ex Lazio giocherà in coppia con Lautaro Martinez, che sarà regolarmente in campo. Panchina per Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Mentre Marcus Thuram va verso la tribuna, per riposare ed esserci al 100% contro il Napoli settimana prossima. La probabile formazione per Inter-Genoa:

(3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.