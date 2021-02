Inter-Genoa, tutto pronto ma ora bisogna aspettare l’esito dei nuovi tamponi

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter-Genoa non può ancora iniziare perché, oltre al lavoro sul campo svolto da Conte con la squadra, c’è un altro tema da tenere sotto controllo. Ad Appiano Gentile si attendono buone notizie dopo le positività al Covid-19 annunciate ieri

ATTESA NERVOSA – Non c’è pace in casa Inter e stavolta non c’entra solo il futuro della proprietà Suning, anzi. La priorità al momento è rappresentata dal focolaio Covid-19, che ha colpito i vertici dirigenziali nerazzurri ma anche un membro dello staff di Antonio Conte (vedi comunicato ufficiale), diventato positivo solo nelle ultime ore. Per questo motivo l’apprensione dell’ambiente nerazzurro è per tutto il gruppo squadra, tenuto già lontano dagli attuali positivi e ora anche isolato, ma ovviamente ciò non può essere considerata una certezza di non contagio. I prossimi tamponi, quelli pre-partita, saranno decisivi per scoprire se il focolaio Covid-19 si sia esteso a qualche altro dipendente nerazzurro. Tra oggi e domani si avrà il quadro completo. Intanto per Inter-Genoa è tutto pronto. Non dovessero esserci brutte sorprese dall’ultimo giro di tamponi, Conte ha già preparato la formazione da schierare domenica pomeriggio (vedi articolo).