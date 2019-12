Inter-Genoa, Thiago Motta come Conte con gli uomini contati: le ultime

Inter-Genoa andrà in scena sabato alle 18:00, e in questi giorni di preparazione alla partita i due tecnici, Thiago Motta e Antonio Conte, potrebbero giocarla con gli uomini contati. Se da una parte il tecnico leccese dovrà studiare una mossa a centrocampo con il possibile inserimento di Milan Skriniar (vedi articolo), l’ex giocatore dell’Inter non è da meno.

UOMINI CONTATI – Verso Inter-Genoa, Thiago Motta – come Antonio Conte all’Inter -, dovrà vedersela con le numerosissime assenze. A San Siro contro i nerazzurri tornerà lo squalificato Agudelo, che con molta probabilità agirà dietro l’ex primavera Andrea Pinamonti, nel 3-5-1-1. Chi rischia fortemente è il capitano Domenico Criscito, che ad oggi fa i conti con alcuni problemi alla schiena. In forte dubbio anche la presenza del giovane Andrea Favilli e Stefano Sturaro, che non hanno giocato il derby contro la Sampdoria per dei problemi muscolari. Tra i grifoni c’è da considerare inoltre le assenze dei lungodegenti Kouame, Zapata, Lerager e l’ex Goran Pandev che però dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica. Non sta attraversando un buon momento Thiago Motta che arriva da ben 7 risultati negativi consecutivi, ultimo su tutti la sconfitta nel “derby della lanterna”.