Inter-Genoa 3-0, il tabellino della partita della 24Âª giornata di Serie A

Inter-Genoa 3-0, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A

Inter-Genoa è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo il tabellino della partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021.

VA BENISSIMO COSÌ – L’Inter la sblocca dopo trentadue secondi con Romelu Lukaku e da lì in avanti è quasi tutto in scioltezza. Finisce 3-0, contro un Genoa che nel 2021 in Serie A aveva perso solo una partita, ed è un risultato altrettanto pesante per la classifica quanto il derby. Ora è +7 sul Milan e +10 sulla Juventus, anche se entrambe hanno una partita in meno. Questo il tabellino di Inter-Genoa.

INTER-GENOA 3-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (84′ D’Ambrosio), Barella (84′ Vidal), Brozovic (76′ Gagliardini), Eriksen, Perisic (85′ Young); Lukaku, Lautaro Martinez (76′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic (46′ Onguéné), C. Zapata; Ghiglione (62′ Shomurodov), Melegoni (71′ Portanova), Rovella, Strootman (46′ Behrami), Czyborra; Pjaca, Scamacca (62′ Pandev).

In panchina: Marchetti, Criscito, Destro, Badelj, Masiello, Shomurodov, Zappacosta.

Allenatore: Davide Ballardini

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Del Giovane – L. Rossi; Abbattista; VAR Mazzoleni; A. VAR Vivenzi)

Gol: 1′ Lukaku, 69′ Darmian, 77′ Sanchez

Ammoniti: C. Zapata, Strootman (G)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST