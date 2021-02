Inter-Genoa, suggestione Sanchez per Conte. D’Ambrosio è la sorpresa?

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

È partito il conto alla rovescia per Inter-Genoa, partita che dovrà certificare la crescita dei nerazzurri di Antonio Conte. Il tecnico pugliese dovrà necessariamente cambiare qualcosa, rispetto alla formazione del derby, oltre a tenere d’occhio i diffidati. Alexis Sanchez e Danilo D’Ambrosio puntano una maglia da titolare

SORPRESE – Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Genoa per i nerazzurri di Antonio Conte. Il tecnico pugliese non vuole cali di tensione dopo l’euforia nel derby, e dovrà gestire la pesante assenza di Achraf Hakimi. Oltre al marocchino, restano diffidati Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Romelu Lukaku. Tra le novità di formazione, per la gara di domenica, potrebbe esserci Alexis Sanchez, che non gioca titolare in campionato dal 5 febbraio, nel match vinto 0-2 dall’Inter in casa della Fiorentina. Il cileno potrebbe essere una soluzione per ridare fiato a Lautaro Martinez. Attenzione anche alla sorpresa Danilo D’Ambrosio: l’ex Torino è rientrato dopo un lungo infortunio, e il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a cucirgli addosso un ruolo specifico. Per la gara col Genoa, però, complici le noie fisiche di Skriniar, D’Ambrosio potrebbe addirittura tornare titolare in difesa: non accade in serie A dal 22 novembre (Inter-Torino 4-2).