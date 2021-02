Inter-Genoa, senza Hakimi occasione per Darmian? L’idea di Conte

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Inter-Genoa è in programma domenica alle 15:00. Non sarà del match Achraf Hakimi, vista la squalifica rimediata per il giallo arrivato contro il Milan. Al suo posto potrebbe esserci Darmian

SQUALIFICA – Inter-Genoa è un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Dopo due vittorie brillanti arrivate in due match complicatissimi come quelli con Lazio e Milan, per la squadra di Conte arriva la prova di maturità: domenica, infatti, a San Siro arriva il Genoa di Ballardini, che ha stupito tutti per efficacia e costanza. L’Inter, contro i rossoblù, sarà priva di Hakimi squalificato. Ecco che quindi, al posto del marocchino, potrebbe essere impiegato Darmian, finito un po’ ai margini nelle ultime settimane.

MINUTAGGIO – Nelle ultime tre sfide di Serie A, Darmian ha collezionato appena 23′ minuti in campo. Bottino magro ed in controtendenza rispetto alla parte centrale della stagione, in cui il terzino ex Parma era stabilmente negli 11 titolari scelti da Conte. Questo suo progressivo “accantonamento” è da imputare alla crescita esponenziale di Hakimi e di Perisic, divenuti titolari inamovibili nello scacchiere tattico di Conte. Per il numero 36, però, domenica c’è l’occasione giusta: Conte certamente punterà su di lui e, l’esterno italiano, per quanto possibile, dovrà cercare di non far rimpiangere Hakimi.

CARATTERISTICHE – I due calciatori nerazzurri hanno caratteristiche profondamente diverse: Hakimi è un esterno prettamente offensivo, Darmian è bravissimo in fase di copertura. Per l’esterno italiano, però, questa può essere l’occasione per provare ad essere più incisivo in fase offensiva: in Champions League, in tal senso, ha fatto vedere di essere in grado di finalizzare, nel match vinto dai nerazzurri contro il Borussia Monchengladbach. La corsa allo scudetto dipende anche dai cosiddetti “gregari”: nel momento di necessità devono essere in grado di fare lo step successivo per aiutare al meglio la squadra.