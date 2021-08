Inter-Genoa, Sensi con Dzeko. Darmian sì, Dumfries solo in corso – CdS

Verso Inter-Genoa, poche sorprese di formazione rispetto la squadra vista in campo in amichevole contro la Dynamo Kiev. Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, con Sensi che agirà dietro Dzeko.

LA FORMAZIONE – Poche sorprese in Inter-Genoa, non ci saranno ovviamente Lautaro Martinez per squalifica e Alexis Sanchez per infortunio. Per il resto tutti a disposizione di mister Simone Inzaghi che sceglierà praticamente lo stesso undici visto contro la Dynamo Kiev in amichevole. Stefano Sensi dunque agirà dietro l’unica punta, cioè Edin Dzeko, e Calhanoglu gli darà una mano con inserimenti e soprattutto conclusioni in porta. In caso di necessità ci sarà il giovane Satriano, che ormai ha recuperato dal lieve infortunio. Unico dubbio a sinistra, dove ci sarà solo uno tra Federico Dimarco e Ivan Perisic. A destra invece ci sarà regolarmente Darmian. Dumfries non è ancora pronto, possibile però vederlo in campo a partita in corso.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic/Dimarco; Sensi; Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport