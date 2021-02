Inter-Genoa, Scamacca preferito a Destro. C’Ã¨ Strootman – Sky

Inter-Genoa, Scamacca preferito a Destro. C’è Strootman – Sky

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Inter-Genoa è in programma quest’oggi alle 15:00. I rossoblù, reduci da un periodo di forma strepitoso, cercano importanti punti salvezza a San Siro. Ballardini, tecnico dei liguri, punta su Scamacca in attacco. Le ultime da “SkySport”

LA PROBABILE – Si avvicina il fischio d’inizio di Inter-Genoa. I rossoblù, guidati da Ballardini, sono reduci da un periodo di forma strepitoso, che ha permesso ai liguri di scalare posizioni in classifica e mettere distanza dalla zona retrocessione. Il tecnico del Genoa, per la sfida di San Siro, rinuncia a Destro in attacco. Al posto del bomber rossoblù dovrebbe giocare Scamacca. Accanto a lui ci sarà il talento uzbeko Shomurodov. A centrocampo pronti Strootman, Badelj e Zajc in mezzo, con Ghiglione a destra e Zappacosta a sinistra. Linea difensiva a tre con Goldaniga, Radovanovic e Criscito.