Inter-Genoa, Sanchez o Arnautovic? Il favorito per Inzaghi − Sky

Domani Inter-Genoa, posticipo della ventisettesima giornata di campionato. Dubbio Sanchez-Arnautovic per affiancare Lautaro Martinez.

FAVORITO − Meno uno a Inter-Genoa. I nerazzurri vanno a caccia della dodicesima vittoria di fila e lo faranno contro il Grifone di Alberto Gilardino, che ha parlato già in conferenza stampa. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ad oggi rimane il ballottaggio tra Arnautovic e Sanchez. Il cileno è favorito per affiancare Lautaro Martinez, come già fatto a Lecce nella gara vinta dall’Inter per 4-0. Carlos Augusto e Asllani titolari al posto di Bastoni e Calhanoglu.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.