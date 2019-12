Inter-Genoa, rossoblÃ¹ sotto la pioggia preparano la sfida di San Siro

Inter-Genoa, rossoblù sotto la pioggia preparano la sfida di San Siro

Verso Inter-Genoa la squadra allenata da Thiago Motta oggi si riunita presso il Campo Sportivo “Signorini” per preparare la sfida di San Siro contro i nerazzurri allenati da Antonio Conte, prima di partire per Milano. L’allenamento è stato caratterizzato, come negli ultimi giorni, da vento e pioggia, così come raccontato nel report pubblicato attraverso il sito ufficiale del Genoa.

DIREZIONE SAN SIRO – “Sotto la pioggia i giocatori hanno svolto il collaudo agli ordini di Thiago Motta, tra le consegne impartite nella riunione tecnica e le prove meticolose delle palle inattive. I portieri hanno effettuato un surplus di esercitazioni. Il morale è in rialzo superati i postumi del derby. Nonostante le condizioni meteo la seduta è andata avanti per le lunghe. Al netto dell’emergenza dettata dai giocatori indisponibili, una situazione che perdura da settimane, una buona notizia. Favilli e Sturaro sono compresi nei convocati (vedi articolo)”.

