Inter-Genoa, rossoblù al lavoro verso Milano: due possibili recuperi

Condividi questo articolo

Inter-Genoa è alle porte e continua la preparazione dei rossoblu in vista della partita di sabato alle ore 18:00 a San Siro L’ex Thiago Motta potrebbe recuperare due calciatori in vista della sfida, in cui, probabilmente, si gioca la permanenza sulla panchina del “grifone”. Gli aggiornamenti dal sito ufficiale del Genoa.

DUE RIENTRI – Continua la marcia di avvicinamento ad Inter-Genoa, con Thiago Motta che potrebbe contare su due calciatori in fase di recupero. Ecco il report dal sito ufficiale del Genoa: “Tre giorni e sarà Inter-Genoa, ultimo impegno del 2019. Al ‘Signorini’ la sessione mattutina ha incanalato il lavoro del ‘Vecchio Balordo’ verso la seconda parte di preparazione, quella puntata ai risvolti tattici e alle limature ultimative. Caccia ai punti, lo impone la classifica. Molto bolle nel pentolone di prove e schemi, mentre si intravedono le prime bozze di formazione da opporre al team di Conte, ex ct di Thiago Motta nella Nazionale italiana. C’è ancora tempo per affinare i dettagli nelle due sessioni che restano prima della partenza per Milano. Il rientro di Agudelo è una notizia. Sturaro continua a seguire un iter personalizzato”.

Fonte: genoacfc.it