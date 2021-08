Inter-Genoa, rossoblù al lavoro in vista dell’esordio: il report

Sabato alle 18.30 inizierà il campionato dell’Inter. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi affronteranno a San Siro il Genoa di Ballardini (qui le ultime sui campioni d’Italia). Ecco le ultime sui rossoblù con il report della doppia seduta odierna pubblicato dal club ligure

DOPPIA SEDUTA – “In mattinata la squadra rossoblù guidata dal tecnico Davide Ballardini e dal suo staff si è concentrata sul potenziamento, con sedute in palestra ed esercizi di traino sul prato del Pio. Dopo il pranzo nella club house del centro sportivo Gianluca Signorini, ancora in campo dalle 15 per un’intensa seduta. Il lavoro pomeridiano è iniziato con il riscaldamento tattico, per proseguire con esercitazioni sul possesso palla, partitelle sei contro sei e partita finale”.

Fonte: genoacfc.it