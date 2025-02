Inter-Genoa, le probabili formazioni per la 26ª giornata di Serie A

Inter-Genoa si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio San Siro di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A.

INTER-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI IN CASA – Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, per il match casalingo contro i liguri, dovrà fare a meno di Yann Sommer e Marcus Thuram. Per sopperire all’assenza di tali due pilastri della rosa meneghina, il piacentino farà ricorso a Josep Martinez, alla sua prima presenza con l’Inter in Serie A, e Joaquin Correa, al suo primo impiego dall’inizio in questa stagione. Per entrambi si tratta di una prova dal peso specifico molto elevato, data la lotta al vertice in corso contro il Napoli. A completare il reparto arretrato dovrebbero esservi i tre titolari Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, la cui presenza appare obbligata alla luce dell’assenza di Carlos Augusto per infortunio. Confermati Federico Dimarco e Denzel Dumfries sulle fasce, con l’unica novità a centrocampo rappresentata da Kristjan Asllani accanto a Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. In avanti, tango argentino con Lautaro Martinez e il Tucu.

INTER-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI IN TRASFERTA – Patrick Vieira riflette su due possibili moduli da adottare nel match contro l’Inter. Il tecnico francese opterebbe per il 4-2-3-1 in caso di presenza di Junior Messias dal primo minuto, mentre sceglierebbe il 4-3-3 laddove dovesse propendere per la decisione di panchinare il brasiliano. Mentre in difesa le scelte sono già definite, con Nicola Leali, Koni De Winter, Bani, Vazquez e Martin pronti a partire dall’inizio, a centrocampo e in attacco sono due i principali dubbi che assalgono il tecnico ex Inter. Il primo concerne la presenza di Jean Onana dal primo minuto, con Patrizio Masini e Morten Frendrup a completare il reparto. Il secondo riguarda l’attacco, con il ballottaggio tra Maxwel Cornet e Alessandro Zanoli.

INTER-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.

In panchina: Calligaris; Bisseck, De Vrij, Darmian, Zalewski, Frattesi, Zielinski, Calhanoglu, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Giocatori indisponibili: Di Gennaro, Thuram, Carlos Augusto, Sommer (per infortunio).

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Onana; Cornet, Pinamonti, Miretti.

A disposizione: Siegrist, Sommariva; Norton-Cuffy, Sabelli, Maturro; Messias, Ekhator, Malinovsky, Cuenca; Ekuban, Zanoli, Venturino.

Allenatore: Patrick Vieira

Giocatori indisponibili: Ahanor, Badelj, Kassa, Otoa, Thorsby, Vitinha.