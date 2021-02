Inter-Genoa, prime buone notizie: tutti negativi i tamponi Covid-19 eseguiti ieri

Condividi questo articolo

Ivan Perisic e Lautaro Martinez in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Inter-Genoa si giocherà tra poco più di 48 ore e da Appiano Gentile è appena giunta la notizia più attesa. Per il momento, l’intero gruppo squadra è negativo al Covid-19

TAMPONI NEGATIVI – Il primo aggiornamento tanto atteso della giornata è arrivato. Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra dell’Inter in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate (vedi articolo). Ad annunciarlo è Franco Vanni, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, vicino all’ambiente nerazzurro. Intanto oggi è prevista la seduta di allenamento agli ordini di Antonio Conte nel pomeriggio, per continuare a preparare Inter-Genoa di domenica. Orario non casuale, visto che la partita sarà alle 15.00 e oggi ci si allenerà proprio intorno a quell’ora.