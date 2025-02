Inter-Genoa: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Genoa, si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Genoa (ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Dove e quando si gioca Inter-Genoa

San Siro, Milano, sabato 22 febbraio ore 20.45.

I precedenti di Inter-Genoa

Sono 113 le sfide in Serie A (dal 1929/1930) tra Inter e Genoa: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio con 59 vittorie, con 32 pareggi e 22 successi dei liguri. A San Siro dal campionato a girone unico l’Inter ha vinto in 47 occasioni, con 151 reti fatte e 64 subìte. I nerazzurri hanno una striscia di 10 vittorie consecutive contro il Genoa al Meazza, con 27 gol siglati e 2 subìti. L’ultima sfida casalinga senza successo risale al pareggio per 1-1 del dicembre 2012, in occasione del quale Ciro Immobile siglò la sua ultima rete con la maglia del Genoa.

Come seguire Inter-Genoa IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Genoa, dove vederla in diretta TV

DAZN 1 (Canale 214 Sky), Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.

Inter-Genoa, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera), Sky Go e NOW. E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

La partita su DAZN e Sky Sport: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia composta da Dario Mastroianni e Valon Behrami.

La telecronaca di Sky Sport sarà invece effettuata da Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli indisponibili della partita

Genoa: Ahanor, Badelj, Kassa, Otoa, Thorsby, Vitinha.

Inter: Di Gennaro, Thuram, Carlos Augusto, Sommer (per infortunio).

L’arbitro della partita

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Cecconi-Vecchi

Quarto uomo: Arena

Assistente VAR: Serra

Assistente AVAR: Chiffi

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Inter: Bastoni, Barella, Mkhitaryan.

Genoa: Martin.

Conferenze stampa della vigilia

Vieira: «Non abbiamo fatto ancora niente, il nostro obiettivo è rimanere in Serie A e dobbiamo fare tanti punti. Dobbiamo andare a Milano e fare la partita come abbiamo sempre fatto con concentrazione e ambizione. Ho vissuto dei momenti bellissimi all’Inter, ma adesso sono al Genoa e vogliamo fare una grande partita a Milano. Vogliamo fare punti. Questo il nostro obiettivo. La diagnosi per Vitinha secondo il nostro staff medico è distrazione al flessore. Credo che stiamo parlando di due tre settimane di stop. Ekuban è entrato bene. Il suo ingresso ha cambiato la partita contro il Venezia. Voglio lo stesso spirito da tutti i giocatori. Quando si entra si deve portare energia e qualità e lui lo ha fatto. Onana non ha giocato tantissimo negli ultimi mesi, sta facendo bene e crescendo fisicamente ma deve continuare a lavorare in palestra». Qui la conferenza completa.

Inzaghi: «Senz’altro sarà molto importante, ma dire decisiva a dodici partite dalla fine mi sembra troppo presto. Chiaramente sarà una partita molto molto importante, sia per l’Inter che per il Napoli. Non penso che sia un confronto tra gli allenatori, ma è un confronto tra due ottime squadre che stanno facendo molto bene. Non dimenticherei anche l’Atalanta e le squadre distanti otto nove punti che stanno recuperando terreno, anche grazie ai mercati invernali che hanno fatto». Questo il suo commento completo a Sky Sport.

INTER-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.

In panchina: Calligaris; Bisseck, De Vrij, Darmian, Zalewski, Frattesi, Zielinski, Calhanoglu, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Onana; Cornet, Pinamonti, Miretti.

A disposizione: Siegrist, Sommariva; Norton-Cuffy, Sabelli, Maturro; Messias, Ekhator, Malinovsky, Cuenca, Kasa; Ekuban, Zanoli, Venturino.

Allenatore: Patrick Vieira