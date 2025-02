Inter-Genoa, parola d’ordine ‘concentrazione’. La carica di Inzaghi – TS

Inter-Genoa si disputerà stasera 22 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri sanno l’importanza capitale di un match che non possono minimamente permettersi di sbagliare, in vista dello scontro diretto con il Napoli in Serie A.

LA SFIDA – Inter-Genoa è un match dal peso specifico estremamente rilevante, stante l’esigenza per i nerazzurri di non perdere ulteriore terreno sul Napoli capolista. I partenopei, attesi dalla trasferta di Como, sono ora a +2 sui meneghini, in attesa dello scontro diretto del Maradona di sabato 1 febbraio. Consapevoli dell’importanza di portarsi momentaneamente in testa, prima della sfida tra la squadra di Antonio Conte e i lariani, i nerazzurri si sono allenati con la convinzione secondo cui il momento decisivo per non perdere il binario scudetto è ora arrivato.

Inter-Genoa, alcuni elementi testimoniano importanza della partita

LA CONSIDERAZIONE – A dimostrare quanto sia delicata, non solo in termini di classifica ma anche sul piano mentale, la sfida casalinga contro il Genoa vi sono alcuni fattori. Il primo è rappresentato dal fatto che l’Inter abbia il peggior rendimento tra le prime 10 squadre del campionato italiano se si considerano le ultime 4 giornate. Sono infatti 4 i punti totalizzati dai nerazzurri, tre in meno di quelli del Genoa. Un altro elemento da considerare riguarda le scelte di formazione di Simone Inzaghi, per nulla conservative.

LA DECISIONE – Ecco che, per la partita contro il Genoa, il tecnico piacentino dovrebbe apportare solo tre cambi dal primo minuto, di cui due forzati. Josep Martinez e Joaquin Correa prenderanno il posto, rispettivamente, degli infortunati Yann Sommer e Marcus Thuram, mentre Kristjan Asllani tornerà dal primo minuto per sostituire un Hakan Calhanoglu non ancora tornato sui suoi standard. Una testimonianza molto chiara di quanto Inzaghi consideri fondamentale puntare sui suoi calciatori più rappresentativi per riportare l’Inter momentaneamente in vetta alla classifica.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport