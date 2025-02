Inter-Genoa 1-0, pagelle: Josep Martinez dice no! Lautaro Martinez lotta e trascina

L’Inter vince 1-0 in casa contro un Genoa ben messo in campo, soprattutto in difesa. Josep Martinez subito decisivo all’esordio in Serie A contro la sua ex squadra. Poi l’altro Martinez, capitan Lautaro, trascina la squadra alla vittoria con un gol di testa da calcio d’angolo. Ecco le pagelle della partita.

JOSEP MARTINEZ 7 – Chiamato a sostituire l’infortunato Yann Sommer, lo fa nel migliore dei modi. Esordio per lui con l’Inter in Serie A, risponde presente giocando tantissimi palloni con piedi. Si oppone al Genoa quando a Ekhator capita la palla del vantaggio.

Inter-Genoa, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Composto in fase difensiva, cerca sempre la giocata semplice e non è scontato in un momento in cui la frenesia regna sovrana, ma lui come tutta la difesa non si scioglie e mostra solidità.

FRANCESCO ACERBI 6,5 – Ennesima grande partita da quando è tornato, prima da centrale difensivo poi sul centro-sinistra. Monumentale, non concede nulla a nessuno. Il suo recupero è sempre più fondamentale per l’Inter di Inzaghi nella seconda parte di stagione.

ALESSANDRO BASTONI 6,5 – Il primo dei difensori ad attaccante, anche più di Dimarco, il primo anche a recuperare dietro. Mette in mezzo un numero di cross indefinito, ma la difesa del Genoa regge per più di un’ora.

– dall’80’ STEFAN DE VRIJ S.V. –

Inter-Genoa, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Spinge poco rispetto il solito, tanti gli errori tra primo e soprattutto secondo tempo. In attacco arriva con poche idee e spesso impacciato, non bene oggi.

NICOLO BARELLA 5,5 – Meno spettacolare e decisivo delle altre volte, ma nel secondo tempo prova a risolverla con un tiro potente dalla distanza trovando l’opposizione del palo. Sfortunato in quella occasione.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Attento e di grande personalità nel corso del primo tempo, ma la squadra non si sbilancia più di tanto.

– dal 66′ HAKAN CALHANOGLU – Insieme a Piotr Zielinski cambiano il centrocampo dell’Inter in quanto rapidità, qualità e soprattutto dribbling.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Poche idee a centrocampo, manca di rapidità di pensiero e nelle giocate. Dal calciatore più esperto e titolato della squadra ci si aspetta di più.

– Dal 66′ PIOTR ZIELINSKI – Col suo ingresso cambia il centrocampo dell’Inter, la differenza tra lui e il Mkhitaryan del primo tempo è abissale.

FEDERICO DIMARCO 5,5 – Ancora non una buona partita. Rispetto Dumfries mette in mezzo almeno il triplo dei cross, ma vengono quasi tutti deviati dalla difesa avversaria ricordando il miglior Candreva.

– dall’85’ MATTEO DARMIAN S.V. –

Inter-Genoa, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 8 – Primo tempo in difficoltà, poco supportato da Correa che poi è uscito per infortunio.

JOAQUIN CORREA 5 – Si è visto poco in quarantacinque minuti, un errore e una sola giocata. Poi si fa male, chiede il cambio a un minuto dalla fine del primo tempo mentre Inzaghi gli chiede di stringere i denti e aspettare la fine.

– dal 46′ MEHDI TAREMI 6 – L’intesa con Lautaro Martinez continua a latitare, così come il gol. Sfortunato però in due occasioni dove sfiora ben due gol dove Leali si oppone nel migliore dei modi. Alla fine enorme confusione insieme a Lautaro Martinez.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6,5 – Dimostra lucidità durante i cambi, a partire dall’infortunio di Correa. Valuta tra primo e secondo tempo e sceglie Taremi, anche perché l’alternativa è il solo Arnautovic. Nel secondo tempo ridisegna la fascia sinistra prima arretrando Dimarco dei tre centrali, poi con l’ingresso di Darmian e Zalewski. L’Inter lotta e fatica contro un Genoa ben messo in campo.

Le pagelle degli avversari: il Genoa di Vieira

GENOA – Leali; Bani, Vasquez 6, Martin; Zanoli, Masini, Frendrup, Miretti 6, Sabelli; Ekhator 6,5, Pinamonti 6.