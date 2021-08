Inter-Genoa, da oggi parte la prima fase di vendita dei biglietti: i prezzi

Inter-Genoa sarà l’esordio ufficiale dei Campioni d’Italia, sabato 22 agosto alle ore 18.30. Come annunciato ieri (vedi articolo) oggi parte la prima fase di vendita dei biglietti, destinata agli abbonati della stagione 2019-2020.

PRIMO PASSO – La prima fase di vendita biglietti di Inter-Genoa prenderà il via alle ore 11 di martedì 10 agosto e riguarderà pertanto i soli abbonati alla stagione 2019-2020. Fino alla mezzanotte di mercoledì 11 agosto potranno acquistare fino a quattro biglietti ad un prezzo speciale dedicato, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 2019-2020. In questa fase si potrà acquistare il settore occupato nella stagione 2019-2020 ed eventuali altri settori messi da subito a disposizione per la vendita. Ai soli abbonati del secondo anello verde sarà riservato, oltre al loro settore tradizionale, anche il terzo anello verde.

INTER-GENOA – I PREZZI DEI BIGLIETTI

Poltroncina Rossa Centrale (P-R) € 135

Poltroncina Rossa (O-S) € 105

Poltroncina Rossa (N-T) € 95

Primo Rosso (A-B-L-M-H-I-V-Z) € 75

Primo Rosso Laterale € 59.9

Tribuna Arancio Centrale € 89.9

Tribuna Arancio € 75

Poltroncina Arancio Centrale X € 79.9

Poltroncina Arancio Centrale (161-159) € 65

Poltroncina Arancio (163-157) € 49.9

Primo Arancio (155-156-165-166) € 39

Primo Arancio Laterale Lato Blu € 29.9

Primo Arancio Laterale Family € 29.9

Primo Verde € 24

Primo Blu € 24

Secondo Rosso € 27

Secondo Rosso Centrale € 29.9

Secondo Arancio € 25

Secondo Arancio Centrale € 28

Secondo Verde € 19.9

Secondo Blu € 21

Terzo Rosso € 18

Terzo Rosso Centrale € 21

Terzo Verde € 18