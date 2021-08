Inter-Genoa, obiettivo 30mila tifosi. Nel prepartita presentazione di Inzaghi – CdS

Inter-Genoa, sono più di venticinquemila i biglietti venduti per il match d’apertura, oggi, a San Siro. Prima della partita sarà presentato Mister Simone Inzaghi e non solo.

BIGLIETTI E PRESENTAZIONE – Inter-Genoa davanti ad almeno venticinquemila tifosi, ma il numero potrebbe ovviamente salire ancora. Start alle 18:30 per i campioni d’Italia. La società spera di arrivare a 30mila tifosi presenti (trentanovemila è il numero massimo consentito). Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, nel pre-gara è in programma una sorta di presentazione/saluto del nuovo tecnico, Simone Inzaghi, e dei nuovi giocatori.

Fonte: Corriere dello Sport.