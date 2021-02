Inter-Genoa, non solo Sensi: anche Vecino in continuo progresso! – Sky

Inter-Genoa, non solo Sensi: anche Vecino in continuo...

Inter-Genoa è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. La società nerazzurra vive un momento di emergenza Covid con le positività di Marotta, Antonello, Ausilio più un membro dello staff (vedi articolo). Intanto Paventi – intervenuto in diretta nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, fa il punto sul lavoro degli uomini di Conte

PROGRESSI – Inter-Genoa è il prossimo impegno che attende la capolista della Serie A. Stefano Sensi e Matias Vecino fanno progressi: «L’Inter continua a preparare la sfida con il Genoa confermando i progressi di Sensi (vedi articolo), che dunque potrebbe essere a disposizione per il match di domenica. Gli altri stanno bene, anche chi non ha avuto modo di giocare è in continuo progresso, mi riferisco a Vecino. Si aspetta questa sfida per legittimare il primo posto in classifica».

ISOLAMENTO FIDUCIARIO – L’Inter, dopo le positività al Covid di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello, attende il prossimo giro di tamponi: «L’Inter si sta allenando, ovviamente c’è una situazione di isolamento fiduciario, quindi chi vorrà potrà dormire qui oppure tornare a casa, rispettando quelle che sono le regole in questi casi. Si spera che nel prossimo giro di tamponi non vengano fuori altre positività».