Inter-Genoa, non è il Napoli né il Feyenoord ma conta tanto uguale

Inter-Genoa è la partita che spicca nel sabato di anticipi della ventiseiesima giornata di Serie A. Alle 20.45 si gioca al Meazza prima del match col Napoli, ma sarebbe sbagliato pensare già alla supersfida del Maradona.

UNA ALLA VOLTA – Questa settimana si è parlato di tutto, tranne che di Inter-Genoa. Si è parlato della Champions League, col sorteggio che agli ottavi vedrà il Feyenoord, ma anche del big match col Napoli (da ieri si sa che sarà sabato prossimo). E della rovinosa sconfitta con la Juventus, ovviamente. Invece stasera si gioca, e non è certo una partita da snobbare. Anzi: è quella da vincere per essere come minimo in scia del Napoli, perché altrimenti fra sette giorni rischia di non essere più un vero e proprio scontro diretto. Bisogna spostare l’attenzione: prima stasera, poi la Coppa Italia con la Lazio, quindi Napoli. Una alla volta, con l’obbligo di smetterla subito con gli scivoloni, anche per non ripetere l’errore (ammesso da Henrikh Mkhitaryan) di sottovalutare gli avversari.

Inter-Genoa con la novità dell’ex

LA PRIMA – L’Inter in estate ha comprato, come acquisto più costoso del mercato, Josep Martinez dal Genoa. E, per un curioso scherzo del calendario, farà il suo debutto in questa Serie A proprio contro i rossoblù. L’infortunio di Yann Sommer lo lancia titolare fino alla sosta, ha l’occasione per dimostrare di valere la cifra pagata: dovrà farlo da oggi. Poi ci sono i tanti che a Torino hanno fatto malissimo, da Lautaro Martinez in giù, chiamati a riscattarsi. Mentre nel Genoa Patrick Vieira è tranquillo in classifica e ha vinto l’ultima grazie a un altro ex, Andrea Pinamonti. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Genoa, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.